Кабмин назначил новых заместителей Резникова и Клименко

Сегодня, 14 февраля решением Кабинета министров Украины были назначены новые заместители министра обороны Алексея Резникова и министра внутренних дел Игоря Клименко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова.
Сегодня на заседании Кабинет министров Украины принял распоряжение:
Уволить:
Назначить:
Напомним, недавно Кабмин уволил всех заместителей главы МВД.
Кроме того, РБК-Украина сегодня сообщила имена трех кандидатов, которых Резников выдвинул на должности заместителей главы Минобороны.
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