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Кабмін надасть допомогу членам родин загиблих учасників АТО та ООС

Україна, Середа 05 серпня 2020 19:54
Кабмін надасть допомогу членам родин загиблих учасників АТО та ООС
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабмін надасть адресну допомогу до пенсій

Кабінет міністрів України надасть додаткову адресну допомогу до пенсій членам родин військовослужбовців та добровольців, які загинули під час участі в бойових діях на Донбасі. Рішення ухвалили за наполягання президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Як пояснив Зеленський, раніше існувала різниця у розмірі виплат рідним учасників АТО/ООС, загиблих у 2014-15 роках, та членам родин тих, які загинули пізніше.

Згідно з рішенням, додаткові виплати отримають 9 тисяч членів родин загиблих військових.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, найменша пенсійна виплата для членів сімей загиблих військових, де є один непрацездатний, становитиме тепер 7800 гривень, якщо двоє непрацездатних, то 12 тисяч гривень, а якщо троє - 17 120 гривень.

"Пенсійний фонд проводить зараз перерахунки пенсій, і у вересні родини отримають дві виплати – і за серпень, і за вересень", - зазначила вона.

Нагадаємо, у липні Кабмін виділив 11 млн гривень на допомогу родинам загиблих учасників АТО; кошти виділили Міністерству у справах ветеранів.

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