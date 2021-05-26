Кабмін запропонує підняти виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень

Кабінет міністрів планує схвалити проект закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо збільшення розміру виплат при народженні дитини. Уперше з 2014 року пропонується збільшити суму та встановити щорічну індексацію.
Проект документу міститься у порядку денному до засідання уряду 26 травня.
Проектом передбачається підвищення виплат з бюджету при народженні дитини із 1 січня 2022 року до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.
Крім того, із 1 березня 2023 і в подальшому щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року).
"Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.
Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються одразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.
Відзначимо, розмір допомоги при народженні дитини у сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.
Як повідомляло РБК-Україна, у 2020 році в Україні народилося 293 457 дітей (у 2019 році - 308 817).