Кабмін запропонував урізати вдвічі зарплату чиновникам, у яких вона вище 47 тис. грн

Кабінет міністрів запропонував у два рази урізати зарплату чиновникам, у яких вона вище десяти мінімальних зарплат (47 тис. грн) на час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Так, уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 мінімальних зарплат, отримували лише половину. Виняток - працівники, задіяні у заходах з боротьби з COVID-19 та заходах з питань національної безпеки та оборони.

Також на 30% пропонується зменшити зарплату керівникам та членам наглядової ради держпідприємств і держкомпаній.

Нагадаємо, раніше Кабмін закінчив попередню роботу над змінами до державного бюджету через спалах коронавірусу. Уряд зберіг витрати на інфраструктуру, культуру та освіту.

Як повідомляло РБК-Україна, за останню добу в Україні було підтверджено 109 нових випадків зараження на коронавірус, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже п'ятьом людям. Загальна кількість хворих зросла до 418 осіб.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування", через що людей, які переносять вірус COVID-19 в легкій формі, не будуть госпіталізувати.