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Кабмін пропонує замінити квартальну податкову звітність на місячну

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Україна, Середа 29 вересня 2021 14:36
Кабмін пропонує замінити квартальну податкову звітність на місячну Фото: Податкову звітність планують змінити з квартальної на місячну (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив проект закону, який передбачає заміну з 1 січня 2022 року квартальної податкової звітності на місячну. Документ буде направлений до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 29 вересня, яке транслювалося на Youtube.

"Метою прийняття акта є забезпечення своєчасності обчислення страхового стажу, призначення та отримання пенсійних та інших виплат за соціальним страхуванням", - зазначається в пояснювальній записці до проекту

Проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в частині зміни податкового періоду з квартального на місячний для подання платниками податків, у тому числі податковими агентами, платниками єдиного внеску, контролюючим органам податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску.

"Зміна податкового періоду подання податкового розрахунку (з квартального на місячний) збільшить витрати часу на подання щомісячної звітності", - йдеться в документі.

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