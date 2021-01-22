Кабмін пропонує законопроект, в якому Росія називається агресором

Кабінет міністрів підготував законопроект, в якому вкаже Росію як держава-агресор щодо України за окупації Криму і Донбасу. Досі це прописано тільки в одному законі.

Про це журналістам розповів віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він зазначив, що в законопроекті "Про державну політиці перехідного періоду" використовуються однакові принципи визнання Росії агресором щодо окупації як Криму, так і ОРДЛО.

"Ми пропонуємо в цьому законі відверто сказати, що Росія - держава-агресор по відношенню до окупованого Криму, Севастополю та окремих районах Донбасу. Це чітко, ясно, тоді можна використовувати всі правові наслідки. Ми об'єднуємо принципи і правила для окупованого Криму та окупованих ОРДЛО", - сказав Рєзніков.

За словами міністра, єдиним українським законом, де Росія вказана як держава-агресор є закон про кінематографію.

Раніше Резніков заявив, що в законі про перехідний правосуддя, яке може бути задіяно при деокупації Криму і районів Донбасу, не буде слова "коллаборант". Така термінологія не буде використовуватися.

РБК-Україна в матеріалі "Амністія не для всіх: яким буде перехідний правосуддя на Донбасі і в Криму" писало, що розглядається варіант того, що люди, які співпрацювали з окупаційним режимом, якийсь час не зможуть займати посади в органах державної та місцевої влади.