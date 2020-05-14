Кабмін пропонує ВР змінити два закони щодо соціального держстрахування засуджених

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України ухвалити проект закону №3467 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування засуджених до обмеження волі або позбавлення волі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Зокрема, пропонується внести зміни до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", відповідно до яких пропонується встановити для підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичних осіб-підприємців, що використовують працю засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, нарахування єдиного соціального внеску на суму фактично нарахованої заробітної плати засуджених.

Також з метою забезпечення узгодження норм Кримінально-виконавчого кодексу України передбачається внести зміни до частини першої статті 601 та частини першої статті 122 зазначеного кодексу в частині забезпечення участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні засуджених, які працюють за договорами цивільно-правового характеру.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримує амністію понад 3 тисяч ув'язнених через коронавірус.

Як писало РБК-Україна, у кінці квітня на сайті парламенту з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №3397. Зазначалося, що в умовах жорсткої економії державних коштів акт амністії дозволяє розвантажити місця позбавлення волі та зекономити бюджетні кошти на утримання осіб, які продовжуватимуть відбувати покарання в зазначених установах. У разі прийняття проекту закону попередньо підлягатимуть звільненню 3009 осіб, які за формальними ознаками можуть підпадати під його дію.