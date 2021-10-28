Кабмін пропонує впровадити е-аудит: що це означає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.

Платники податків будуть зобов'язані подавати у податкову службу експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань.

Крім того, вони повинні будуть надати зміни у фінстані платника податків за звітний рік у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року.

Для великих платників податків обов'язок виникає з 1 січня 2025 року, для інших платників - з 1 січня 2027 року.

За неподання, несвоєчасне подання, подання з помилками передбачена відповідальність.