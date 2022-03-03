Кабмін пропонує РНБО нові санкції проти Путіна та 34 його поплічників

Кабінет Міністрів України пропонує Раді національної безпеки та оборони ввести нові персональні санкції проти Володимира Путіна та ще 34 посадових осіб РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду №193-р.
Крім Путіна пропонується ввести економічні та інші обмежувальні заходи проти його речника Дмитра Пєскова, членів російського федерального уряду, повноважного представника президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєва, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева та інших.
Пропоновані санкції, зокрема, передбачають:
Нагадаємо, що починаючи з 24 лютого ряд країн, в тому числі країни ЄС та США, активно вводять санкції проти російських компаній та приватних осіб, а великі міжнародні компанії згортають свою діяльність в РФ.
У свою чергу президент Володимир Зеленський вважає, що якби США, ЄС та їхні союзники по НАТО ввели санкції проти Росії, то Путін не наважився б напасти на Україну.