В Україні запрацював сервіс перевірки вартості індивідуальних автономерів

Ілюстративне фото (hsc.gov.ua)

З сьогоднішнього дня набула чинності постанова уряду про вартість індивідуальних автономерів

В Україні запрацював сервіс, за допомогою якого можна перевірити вартість номерного знака з бажаної комбінацією цифр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

З сьогоднішнього дня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 24 липня 2019 №663, згідно з яким розширюється перелік платних номерних знаків, доступних для замовлення громадянами. Відзначається, що послугою можуть скористатися лише власники легкових автомобілів.

На сайті номерні знаки згруповані по восьми категоріях і громадянин має можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки. Всі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, які групуються за такими комбінаціями:

1. Комбінації чотирьох однакових цифр - 30 тис. гривень;

2. Послідовні комбінації від 0001 до 0009 - 30 тис. гривень;

3. Три однакові цифри підряд (наприклад, 0777) - 10 тис. гривень;

4. Дві послідовні пари однакових цифр (наприклад, 1122) - 10 тис. гривень;

5. Комбінації 0123 і 1234 – 10 тис. гривень;

6. Комбінації, які починаються з двох нулів, в яких наступні цифри неоднакові (наприклад, 0032) - 8 тис. гривень;

7. Три однакові цифри не підряд (наприклад, 7077) - 4 тис. гривень;

8. Комбінації, де однакові: перша та третя цифра, друга і четверта цифра; перша і четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад, 1221; 1212) - 4 тис. гривень.

Нагадаємо, 24 липня Кабінет міністрів України визначив вартість індивідуальних автомобільних номерів. Зокрема, в ході засідання Кабмін схвалив проект постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 4 червня 2007 p. №795 та від 30 серпня 2007 року №1076".