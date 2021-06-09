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Уряд пропонує перевести пільги на проїзд та комуналку в грошову форму

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Україна, Середа 09 червня 2021 10:48
Уряд пропонує перевести пільги на проїзд та комуналку в грошову форму Фото: безоплатний проїзд скасують та будуть виплачувати компенсації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує ухвалити та передати до Верховної ради проект закону щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг. Документ передбачає передачу повноважень органам місцевої влади та надання пільг у грошовій формі.

Відповідний пункт міститься у порядку денному до засідання уряду 9 червня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, змінами передбачається, що "пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації, що сприятиме адресності надання пільг виходячи зі спроможності місцевих бюджетів".

Проект стосується пільг на оплату проїзду у транспорті. При цьому безоплатний проїзд за пред’явленням відповідного посвідчення скасовується. Крім того, переводяться у грошову форму пільги на комунальні послуги. Рішення щодо пільг будуть ухвалювати органи місцевої влади.

У документі йдеться, що зараз законами України встановлено пільги з оплати проїзду та інші пільги окремим категоріям громадян (ветерани війни; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ та інші; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; жертви нацистських переслідувань; особи з інвалідністю; батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби; реабілітовані особи; діти з багатодітних сімей).

"Метою прийняття акта є врегулювання питання надання пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо визначення порядку надання і розмірів грошової компенсації", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю РБК-Україна повідомила, що Міністерство соціальної політики планує монетизувати пільги на проїзд для українців. Відповідний механізм пропонується запровадити місцевій владі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін підготував новий порядок монетизації пільгового проїзду. Пільги по оплаті проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах хочуть надавати в готівковій формі в разі прийняття такого рішення місцевими органами влади.

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