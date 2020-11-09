Кабмін пропонує визначити порядок примусового годування засуджених

Кабінет міністрів пропонує визначити порядок примусового годування засуджених. Відповідний законопроект №4323 уряд вніс до Верховної ради.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон визначає, що до засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, може бути застосоване примусове годування на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що такому засудженому загрожує значне погіршення стану здоров’я та існує очевидна загроза його життю. Без ухвали суду застосовувати його заборонено.

Начальник установи виконання покарань повинен з’ясувати причини відмови, протягом однієї доби письмово поінформувати прокурора, який здійснює на відповідній території нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

Засуджений, який відмовився від прийняття їжі, має перебувати під постійним наглядом лікаря. Лікар, зважаючи на стан здоров’я ув'язненого, визначає вид примусового годування.

"Питання про застосування примусового годування вирішується судом

у порядку, передбаченому законом. Про прийняття судом рішення щодо примусового годування засудженого начальник установи виконання покарань невідкладно інформує Уповноваженого Верховної ради з прав людини", - сказано у проекті закону.

Порядок та види примусового годування, а також умови тримання засуджених, які відмовляються від прийняття їжі, встановлює Кабінет міністрів.

Нагадаємо, на початку 2020 року Офіс генерального прокурора звернувся до уряду з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги особам, які оголошують про голодування у місцях позбавлення волі.