Кабмін погасив борги перед усіма виробниками "зеленої" енергії під тиском Заходу, - нардеп

"Після двох місяців боротьби, ми не дозволили вкрасти мільярди, які спрямували європейці українськім зеленим електростанціям. Вчора останні 2,7 млрд грн, які протизаконно утримувались в ДП "Гарантований покупець» за таємним наказом Офісу президента та Кабінету міністрів були спрямовані за встановленим європейськими кредиторами адресатом", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що гроші були перераховані після безпрецедентного тиску з боку іноземних посольств, та фінансових установ.

"Зокрема протизаконне утримання цих коштів протягом понад 2 місяців протирічило умовам меморандуму з МВФ та обов’язкам взятим перед кредиторами Україною. Наше МФО першими викрило намагання приховати ці гроші та не дозволило використати їх не за призначенням в корупційних цілях"; - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року уряд заблокував виплату боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел з коштів європейських "зелених" облігацій.

Згодом кошти отримали всі виробники, крім компанії ДТЕК ВДЕ.

Компанія ініціювала кримінальне розслідування в Великобританії через махінації посадових осіб українського уряду з розподілом коштів цільових єврооблігацій.