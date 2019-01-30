Кабмін підтримав законопроект про режим спільного транзиту

Закон спростить митний контроль за транзитними переміщеннями
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав законопроект про режим спільного транзиту. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Відзначимо, законопроект має наблизити законодавство у митній сфері до законодавства ЄС шляхом імплементації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту і Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі.
Крім того, проект передбачає прийняття окремого закону "Про загальний режим транзиту", яким встановлюються:
Передбачається, що прийняття закону спростить митний контроль за транзитним переміщенням.
Фото: законопроект
Нагадаємо, восени Кабінет міністрів України затвердив новий порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного призначення.