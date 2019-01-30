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Кабмін підтримав законопроект про режим спільного транзиту

Новини » Економіка    30.01.2019 - 15:38
Кабмін підтримав законопроект про режим спільного транзиту
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Закон спростить митний контроль за транзитними переміщеннями

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав законопроект про режим спільного транзиту. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, законопроект має наблизити законодавство у митній сфері до законодавства ЄС шляхом імплементації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту і Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі.

Крім того, проект передбачає прийняття окремого закону "Про загальний режим транзиту", яким встановлюються:

  • основні принципи організації і здійснення спільного режиму транзиту товарів через митну територію України;
  • порядок і умови переміщення таких товарів з митної території України у спільному режимі транзиту, здійснення митних формальностей, застосування механізму гарантування сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень.

Передбачається, що прийняття закону спростить митний контроль за транзитним переміщенням.

 

Фото: законопроект

Нагадаємо, восени Кабінет міністрів України затвердив новий порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного призначення.

 

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