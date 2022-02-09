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Кабмін підтримав законопроект про освіту для дорослих: що це означає

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Київ, Середа 09 лютого 2022 16:41
Кабмін підтримав законопроект про освіту для дорослих: що це означає Фото: освіта для дорослих з'явиться в Україні (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд підтримав законопроєкт "Про освіту дорослих". Документ передбачає можливість отримання іншої спеціальності коштом пільгових кредитів, однак є умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета в Telegram-каналі.

"Законопроєкт дозволить отримувати коштом пільгових довгострокових кредитів професійний і відповідний ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю особам, які мають страховий стаж не менше 7 років", - написав міністр.

За його словами, законопроєкт розроблений з урахуванням українського досвіду і рекомендацій Євросоюзу з питань розвитку освіти дорослих протягом життя. Документ розробила команда широкого кола зацікавлених сторін.

"Прийняття цього закону - перший крок до формування якісної системи освіти для дорослих", - підкреслив Шкарлет.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві освіти і науки опублікували перелік предметів зовнішнього незалежного оцінювання, результати яких потрібні для вступу до ВНЗ.

Зазначимо, в Україні з 1 лютого почалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

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МОН Сергій Шкарлет
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