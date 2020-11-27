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Кабмін подав в Раду законопроект, що гарантує незвільнення Ситника

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 21:23
Кабмін подав в Раду законопроект, що гарантує незвільнення Ситника
Фото Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду проект змін до закону "Про національне антикорупційне бюро України". Він передбачає продовження роботи Артема Ситника на посаді директора відомства.

з'явився Законопроект на сайті Верховної ради.

У пояснювальній записці сказано, що метою змін є усунення суперечностей між Конституцією та законом про НАБУ.

Також у перехідних положеннях проекту змін сказано, що людина, що займає посаду директора НАБУ на момент прийняття закону, продовжує виконувати обов'язки до моменту призначення нового глави відомства у відповідності з законом про НАБУ, але не пізніше закінчення строку його повноважень.

Нагадаємо, в серпні Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, а саме відповідний президентський указ.

У жовтні Окружний адміністративний суд постановив звільнити Ситника і дав місяць на виконання цього рішення.

Так, в Окружному адмінсуді Києва дали Ситнику місяць на те, щоб покинути пост глави НАБУ.

минулого тижня президент України Володимир Зеленський на відеокімнаті з послами G7 заявив, що Ситник залишиться на посаді і не буде звільнений.

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