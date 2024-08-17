Кабмин планирует отменить прожиточный минимум в Украине: что готовят на смену
В Украине планируют отменить прожиточный минимум. Кабинет Министров готовит замену.
Об этом заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
Прожиточный минимум в Украине планируется заменить специальной социальной выплатой. Ее размер будет определяться индивидуально. На сумму будет влиять состав семьи.
"Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - объяснила Жолнович.
Министр уточнила, что новая базовая выплата будет предоставляться в двух случаях:
- из-за потери трудоспособности;
- для помощи при отсутствии необходимого финансового обеспечения или иначе говоря из-за бедности.
По ее словам, нынешний прожиточный минимум не соответствует действительности, поскольку его размер слишком мал. Кроме того, министр отметила, что внедрение специальной социальной выплаты положительно повлияет на всю социальную систему и экономику.
Прожиточный минимум в Украине
Напомним, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум составляет: общий показатель - 2920 гривен, для детей до 6 лет - 2563 гривны, для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен, для трудоспособных лиц - 3028 гривен, для лиц, утративших трудоспособность - 2361 гривна.
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