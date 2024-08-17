Кабмин планирует отменить прожиточный минимум в Украине: что готовят на смену

Об этом заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Прожиточный минимум в Украине планируется заменить специальной социальной выплатой. Ее размер будет определяться индивидуально. На сумму будет влиять состав семьи.

"Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - объяснила Жолнович.

Министр уточнила, что новая базовая выплата будет предоставляться в двух случаях:

из-за потери трудоспособности;

для помощи при отсутствии необходимого финансового обеспечения или иначе говоря из-за бедности.

По ее словам, нынешний прожиточный минимум не соответствует действительности, поскольку его размер слишком мал. Кроме того, министр отметила, что внедрение специальной социальной выплаты положительно повлияет на всю социальную систему и экономику.