ua en ru
Сб, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин планирует отменить прожиточный минимум в Украине: что готовят на смену

Суббота 17 августа 2024 17:07
UA EN RU
Кабмин планирует отменить прожиточный минимум в Украине: что готовят на смену Фото: Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине планируют отменить прожиточный минимум. Кабинет Министров готовит замену.

Об этом заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Прожиточный минимум в Украине планируется заменить специальной социальной выплатой. Ее размер будет определяться индивидуально. На сумму будет влиять состав семьи.

"Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - объяснила Жолнович.

Министр уточнила, что новая базовая выплата будет предоставляться в двух случаях:

  • из-за потери трудоспособности;
  • для помощи при отсутствии необходимого финансового обеспечения или иначе говоря из-за бедности.

По ее словам, нынешний прожиточный минимум не соответствует действительности, поскольку его размер слишком мал. Кроме того, министр отметила, что внедрение специальной социальной выплаты положительно повлияет на всю социальную систему и экономику.

Прожиточный минимум в Украине

Напомним, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум составляет: общий показатель - 2920 гривен, для детей до 6 лет - 2563 гривны, для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен, для трудоспособных лиц - 3028 гривен, для лиц, утративших трудоспособность - 2361 гривна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Прожиточный минимум
NEWS
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении