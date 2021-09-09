Уряд планує продовжити виплату грошової компенсації за "пакунок малюка" ще на два роки
Міністерство соціальної політики України підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та виплати грошової компенсації її вартості. Планується продовжити термін пілотного експерименту з виплати грошової компенсації з 31 січня 2021 року до 31 січня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Новою редакцією, зокрема, пропонується уточнити механізм звернення за отриманням грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" шляхом подання заяви в паперовій формі або електронній формі під час оформлення послуги "єМалятко".
Документом передбачено, що замість Міністерства соціальної політики питанням виплат займатиметься новостворений орган Національна соціальна сервісна служба.
"Національній соціальній сервісній службі протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою розробити проект договору про взаємодію між Національною соціальною сервісною службою та КБ "ПриватБанк" та укласти відповідний договір", - йдеться в документі.
Нагадаємо, вартість "пакета малюка" встановлена на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей до 6 років (зараз прожитковий мінімум - 2013 гривень).