ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін планує підвищити зарплати співробітникам органів місцевого самоврядування

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови про умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади (від 9 березня 2006 року № 268). Проект постанови направлений на погодження профспілок.

Популярні новини

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Проектом постанови передбачається переглянути найнижчі розміри посадових окладів посадових осіб органів місцевого самоврядування (провідному спеціалісту, спеціалісту І категорії, спеціалісту II категорії та спеціалісту) обласного та районного рівня. Підвищення відбудеться виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад.

Зокрема, посадовий оклад спеціаліста обласного рівня збільшиться до 4 670 гривень (зараз - 4 500 гривень).

Водночас посадовий оклад голови обласної ради, київського міського голови залишається на рівні 19 360 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив мінімальний розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах. Мінімальний оклад становитиме 4540 гривень.

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2020 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20,3 тисяч гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксований Держстатом середній рівень зарплати.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів Українизарплата