Уряд планує підвищити зарплати чиновникам

Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови КМУ від 18 січня 2017 року №15 щодо оплати праці працівників державних органів. Проект акту направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок.

Планується, що посадові оклади усіх категорій державних службовців зростуть з 1 січня 2021 року.

Зокрема, пропонується підвищити з 37,8 тисяч гривень до 39,5 тисяч гривень посадовий оклад керівника наступних структур: Апарат Верховної ради, Секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генерального прокурора, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Водночас посадові оклади на посадах державної служби підкатегорії ВЗ у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становлять два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2021 року. Посадовий оклад збільшується з 4 204 до 4700 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 серпня підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень. Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року.

Крім того, Мінекономіки пропонує підвищити ставку працівника першого тарифного розряду 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень. Це підвищення обґрунтовується планами збільшення мінімальної зарплати з 1 січня 2021 року до 6000 гривень а з 1 липня 2021 року до 6500 гривень.