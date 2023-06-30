Кабмин поддержал законопроект о пропорциональном исчислении страхового стажа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Отмечается, что в рамках инициативы был урегулирован ряд важных вопросов, в частности:

выплаты пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или же, которые во время временной оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию;

выплаты пенсий лицам, временно проживающим за рубежом.

Отмечается, что гражданам с временно оккупированных территорий предусмотрено, что выплаты пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации.

"Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут осуществляться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от Российской Федерации", - пишет пресс-служба.

В частности гражданам, которые выехали за пределы Украины, выплата пенсии будет осуществляться на текущие счета, которые открыты в украинских банках. Этим гражданам также необходимо будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

Физическая идентификация может происходить удаленно: