ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин поддержал законопроект о пропорциональном исчислении страхового стажа

Новина українською →
Пятница 30 июня 2023 18:23
Кабмин поддержал законопроект о пропорциональном исчислении страхового стажа Фото: Кабмин поддержал законопроект о пропорциональном исчислении страхового стажа (kmu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет Министров поддержал комплексную законодательную инициативу Минсоцполитики о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Отмечается, что в рамках инициативы был урегулирован ряд важных вопросов, в частности:

  • выплаты пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или же, которые во время временной оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию;
  • выплаты пенсий лицам, временно проживающим за рубежом.

Отмечается, что гражданам с временно оккупированных территорий предусмотрено, что выплаты пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации.

"Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут осуществляться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от Российской Федерации", - пишет пресс-служба.

В частности гражданам, которые выехали за пределы Украины, выплата пенсии будет осуществляться на текущие счета, которые открыты в украинских банках. Этим гражданам также необходимо будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

Физическая идентификация может происходить удаленно:

  • с помощью "Дия.Пидпис" в электронном кабинете на веб-портале услуг Пенсионного фонда;
  • удостоверение места жительства консульским должностным лицом.

Напомним, РБК-Украина писало об онлайн-инструменте, который позволяет рассчитать размер своей будущей пенсии учитывая разные факторы, такие как страховой стаж, заработная плата и прочее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
страховка
NEWS
Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле
Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны