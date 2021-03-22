ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін переводить роботу міністерств на дистанційку через локдаун в Києві

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 12:55
Кабмін переводить роботу міністерств на дистанційку через локдаун в Києві Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів рекомендував міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розташовані в Києві, перейти на дистанційну форму роботи. Такі рекомендації пов'язані з введенням в столиці жорсткого карантину.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Facebook.

Таке рішення було ухвалено під час позачергового засідання уряду 22 березня.

"Було прийнято протокольне доручення щодо рекомендації міністерствам та іншим органам виконавчої влади, розташованих на території міста Києва, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи", - повідомив Немчінов.

Він зазначив, що з 23 березня у столиці починають діяти карантинні обмеження "червоної" зони.

Нагадаємо, у Києві ще з суботи почали діяти жорсткі карантинні обмеження. Локдаун буде діяти три тижні. На цей період заборонено проведення всіх масових заходів, робота закладів культури, ТРЦ, прийом відвідувачів у кафе і ресторанах.

Також раніше РБК-Україна писало, що через локдаун в столиці було прийнято рішення призупинити проведення форуму "Україна 30".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Кабінет Міністрів України Київ министерство Локдаун
NEWS
Робота транспорту в "червоній зоні": Кабмін може передати повноваження на місця
Робота транспорту в "червоній зоні": Кабмін може передати повноваження на місця
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію