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Кабмін перерозподілив 51,6 млн гривень субвенції на зарплату педагогам

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів перерозподілив понад 51 млн грн видатків освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Це зробили, аби не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати педагогам.

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Про це повідомляє урядовий портал.

Таке рішення Кабмін ухвалив 9 грудня.

"Перерозподіл дасть змогу уникнути виникнення заборгованості з виплати заробітної плати педагогам закладів загальної середньої освіти окремих адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей", - сказано у повідомленні.

Крім перерозподілу 51 млн 629,8 тис. гривень видатків освітньої субвенції, розподілять резерв освітньої субвенції в сумі 4 млн 679,8 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти і науки анонсували, що на 2021 рік проектом державного бюджету передбачене підвищення зарплат працівників бюджетної сфери, в тому числі і педагогів. Заплановане підвищення з січня - на 20%, а з липня - ще на 8,3%.

Як писало РБК-Україна, у вересні Верховна рада рекомендувала Кабінету міністрів передбачити 6 млрд гривень на доплати педагогам до кінця 2020 року.

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