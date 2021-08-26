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Кабмін перенесе два робочих дні: коли відпочиватимемо наступного року

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Україна, Четвер 26 серпня 2021 10:40
Кабмін перенесе два робочих дні: коли відпочиватимемо наступного року Фото: у 2022 році буде два періоди по чотири вихідних дні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів має намір схвалити розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році". На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 26 серпня.

Проектом пропонується для святкування у 2022 році 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:

  • з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;
  • понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 до 28 червня.

Згідно з документом, спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк України.

Відзначити, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочі дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності та на Покрову.

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