Кабмін перенесе два робочих дні: коли відпочиватимемо наступного року

Кабінет міністрів має намір схвалити розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році". На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 26 серпня.

Проектом пропонується для святкування у 2022 році 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 до 28 червня.

Згідно з документом, спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк України.