Уряд скасував ліцензування експорту соняшникової олії та кукурудзи під час війни

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку товарів, експорт яких потребує ліцензування. З переліку виключені кукурудза та олія соняшникова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 березня 2022 р. № 352.
Раніше Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт яких потребує ліцензування, та перелік товарів, щодо яких обмежується експорт. Заявку на видачу безоплатної ліцензії розглядатимуть протягом 24 годин.
Так, ліцензування необхідне для:
На час воєнного стану уряд заборонив експорт:
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