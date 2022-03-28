Уряд скасував державні іспити для бакалаврів та магістрів за деякими спеціальностями

Кабінет міністрів скасував проведення у 2022 році єдиного державного кваліфікаційного іспиту для низки спеціальностей. Атестація без іспиту буде проводитися на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 березня 2022 р. № 376.

Згідно з постановою, атестація здійснюється у формі, визначеній закладом освіти, за наступними спеціальностями: 08 Право,

12 Інформаційні технології,

14 Електрична інженерія,

21 Ветеринарна медицина,

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону,

26 Цивільна безпека,

27 Транспорт,

28 Публічне управління та адміністрування,

29 Міжнародні відносини. Крім того, атестація здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями 22 "Охорона здоров’я" у 2021/22 навчальному році здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 316.