Кабмін відмовився від продажу "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Енергоатому"

Кабінет міністрів України відмовився від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Енергоатому". Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, який є в розпорядженні РБК-Україна і сьогодні буде розглянуто на засіданні уряду.

Зокрема, законопроект пропонує затвердити перелік об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. До списку увійдуть 22 об'єкта, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав не може бути менше 50%+1 акція. Також приватизації не будуть підлягати 135 об'єктів, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав складають 100%.

У супровідних документах вказується, що до переліку увійдуть "Нафтогаз", "Магістральні газопроводи України", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргазвидобування", "Укргідроенерго", "Укренерго", "Енергоатом" та інші.

Фото: список об'єктів, які не підлягають приватизації

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна оприлюднив перелік підприємств великої приватизації в 2020 році. На продаж у цьому році виставлять "Центренерго", ряд обленерго і ТЕЦ, шахту "Краснолиманська", "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром" і Одеський припортовий завод.