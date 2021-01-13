Кабмін визначив умови держдопомоги вугільній галузі

Кабінет міністрів визначив критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання у вугільній галузі. Проект постанови був підготовлений Антимонопольним комітетом України.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 13 січня, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з постановою, надання державної допомоги здійснюється в будь-якій формі на такі цілі:

закриття (ліквідацію) вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів;

покриття виняткових витрат;

забезпечення доступу до запасів вугілля:

заходи з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств;

покриття поточних витрат.

Державна допомога для цих цілей повинна покривати тільки витрати, що стосуються вугілля для виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва тепла та електричної енергії, виробництва коксу і як пальне для доменних печей у сталеливарній промисловості.

Водночас державна допомога на покриття поточних витрат не може бути надана після 31 грудня 2022 року. Крім того, кінцевим строком надання державної допомоги на закриття (ліквідацію) вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів визначено строк 31 грудня 2022 року.

Допомога на заходи з технічного переоснащення та модернізацію вугледобувних підприємств не може виплачуватися після завершення реалізації інвестиційного проекту, а також після 31 грудня 2022 року незалежно від стадії реалізації інвестиційного проекту.

Нагадаємо, Україна увійшла в опалювальний сезон 2020/2021 років з рекордними запасами палива. Вугілля на складах зберігалося 2,9 млн тонн, що на 1,6 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (219,8%).

Відзначимо, Україна продовжила до кінця 2021 року спецмита на російські вугілля та скраплений газ