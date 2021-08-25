RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кабмін визначив контрольовані прикордонні райони

Автор: Тіберій Юрик

Кабінет міністрів актуалізував перелік міст і районів, на яких установлюється контрольовані прикордонні райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикороднної служби України.

"За рішенням уряду актуалізовано перелік міст та районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони. Змінено ширину прикордонної смуги, яка становитиме 5 кілометрів вздовж усього сухопутного кордону", - йдеться в повідомленні.

Кабмін встановив певні режимні правила у районах, прилеглих до адміністративної межі між Херсонською областю та окупованим Росією Кримом. Також нові правила поширюються на райони, прилеглі до лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях на період проведення ООС.

"Серед іншого вони (нові правила. - ред.) визначатимуть правила в’їзду, перебування, проживання та пересування осіб, провадження робіт, проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрації, спортивних, видовищних та інших масових заходів тощо", - розповіли в ДПСУ.

З переліком міст та районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони, можна ознайомитись на сайті ДПСУ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону".

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниУкраїна