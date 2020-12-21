ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін офіційно призначив Мельника головою ДФС

Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби. З ним уклали контракт на проходження держслужби на період дії карантину.

Популярні новини

Про це в Facebook повідомив представник уряду в парламенті, народний депутат Василь Мокан.

Мельник до 2013 року очолював управління з розслідування особливо важливих справ, а також працював в Міністерстві доходів і зборів. У 2014 році він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби. Згодом Мельник очолив це управління. З посади звільнився в 2016 році.

Нагадаємо, з кінця листопада обов'язки голови ДФС виконував Дмитро Сосинович.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні уряд призначив Юрія Вітренка на посаду першого заступника і виконуючого обов'язки міністра енергетики. У свою чергу, Ольгу Буславець з займаної посади звільнили.

Крім цього, сьогодні вранці Кабінет міністрів також провів ряд кадрових призначень в уряді.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДФС