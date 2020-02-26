Кабмін схвалив закон про посилення соцгарантій осіб з інвалідністю

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню доступності до інфраструктурних об’єктів для таких осіб

Кабінет міністрів у ході засідання 26 лютого схвалив зміни до закону "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соцполітики.

Так, відповідний проект закону було розроблено Мінсоцполітики.

Прийняття відповідного проекту закону сприятиме подальшій інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство та підвищенню доступності до інфраструктурних об’єктів.

"Законопроектом передбачено першочергове обслуговування у будь-яких касах транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню", - інформують у міністерстві.

Нагадаємо, у Кабміні раніше розповіли, що на захист прав та інтересів осіб з інвалідністю у державному бюджеті на 2020 рік закладено близько 90 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський схвалив зміни до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств і організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю.