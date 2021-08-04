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Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки до 2025 року: що передбачає документ

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УкраїнаТ, Середа 04 серпня 2021 15:00
Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки до 2025 року: що передбачає документ Фото: уряд схвалив Стратегію енергетичної безпеки до 2025 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію енергетичної безпеки до 2025 року. Стратегія визначає цільову модель системи забезпечення енергетичної безпеки як складової національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 4 серпня, яке транслювалося у Youtube.

Як зазначає прес-служба Міненерго, документ визначає 29 ключових загроз енергетичної безпеки. До них, зокрема, належать як зовнішні ризики - кіберзагрози об’єктам критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Російської Федерації, так і внутрішні - можливе незавершення інтеграції із системами електро- та газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів тощо.

З урахуванням зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз енергетичній безпеці, у Стратегії сформульовано три базові прогнозні сценарії змін в енергетичній сфері та їх впливу в середньостроковій перспективі на розвиток ПЕК:

  • - збереження поточних тенденцій та стану справ;
  • - сценарій "недружнього впливу";
  • - сценарій "позитивної трансформації".

Щоб не допустити можливих негативних наслідків в рамках двох перших сценаріїв, а також запобігти стагнації енергетичного сектору, необхідні системні дії, спрямовані на реалізацію сценарію "позитивної трансформації" та забезпечення енергетичної незалежності.

Детальні кроки для втілення в життя позитивного сценарію будуть прописані в плані реалізації Стратегії, що має бути підготовлено міністерством енергетики протягом шести місяців.

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