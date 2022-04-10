Уряд схвалив отримання кредиту на 500 млн канадських доларів

Кабінет міністрів схвалив залучення кредиту від Канади на 500 млн канадських доларів (близько 415 млн доларів США). Кредит надається на десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 09 квітня 2022 р. № 416 .

Кредит надається трьома траншами:

транш А - на суму до 300 млн канадських доларів або еквівалента в доларах США;

транші В і С - на сукупну суму, що не перевищує залишку, який доступний після вибірки траншу А в канадських доларах або еквівалента в доларах США.

На суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює Комерційній орієнтирній процентній ставці (CIRR), яка діє на дату вибірки кожного траншу та встановлюється згідно з угодою Організації економічного співробітництва та розвитку для валюти відповідного траншу та запозичень строком погашення від 8,5 до 10 років (включно).

Остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки траншу А.