ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін схвалив концепцію розвитку е-системи охорони здоров’я

Київ, Понеділок 28 грудня 2020 18:38
Кабмін схвалив концепцію розвитку е-системи охорони здоров’я
Фото: медики (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів схвалив концепцію розвитку електронної системи охорони здоров’я в Україні. Реалізувати концепцію планують до 2025 року.

Про це йшлося на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду.

Концепція покликана на вирішення ряду проблем в системі охорони здоров'я.

"Серед основних проблем - низька ефективність системи охорони здоров'я, яка, зокрема, характеризується обмеженою доступністю медпослуг, недостатньо розвиненою медичною інфраструктурою інформатизації, екстенсивною формою ведення медичної документації, непрозорістю, недостовірністю даних та інформації про стан здоров'я пацієнтів", - пояснили в Кабміні.

Впроваджувати концепцію будуть у два етапи. Перший етап - 2020-2022 роки, другий - 2023-2025 роки.

Нагадаємо, до цього в уряді анонсували значне збільшення фінансування медицини в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що за два роки фінансування медицини зросте на 60%.

Додамо, на вихідних президент Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2021 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Кабінет Міністрів УкраїниМінстерство охорони здоров'я Україниконцепцияразвитие

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся