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Резніков очолив комісію з питань виконання рішень ЄСПЛ

Київ, Україна, Четвер 09 липня 2020 оновлено 03:12
Резніков очолив комісію з питань виконання рішень ЄСПЛ
Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Також був перезавантажений склад комісії

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков став головою міжвідомчої комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Склад органу також перезавантажили.

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

Наголошується, що таке рішення дозволить забезпечити ефективну взаємодію органів державної влади для своєчасного виконання рішень ЄСПЛ.

Міжвідомча комісія з питань виконання рішень ЄСПЛ є консультативним органом при Кабінеті міністрів.

Основні завдання комісії: розробка механізму усунення системних і структурних проблем, які згадуються в рішеннях ЄСПЛ; підготовка та надання Кабміну пропозицій щодо виконання рішень ЄСПЛ та Комітету міністрів Ради Європи; удосконалення нормативно-правової бази з метою виконання рішень ЄСПЛ.

Комісію з питань виконання рішень ЄСПЛ створили 1 квітня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за кількістю скарг у ЄСПЛ Україна залишається на третьому місці, кількість позовів проти України досягає 9 тисяч.

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