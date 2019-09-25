Кабмін призначив нового главу Нацполіції

Кабінет міністрів призначив Ігоря Клименка новим головою Національної поліції. Про це повідомляє нардеп Олександр Гончаренко в Facebook.

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України запропонувало призначити Клименка головою Нацполіції.

"У Національній поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", - написав Гончаренко.

Додамо, що Клименко був заступником голови Нацполіції - начальником департаменту кадрового забезпечення.

Нагадаємо, вчора Сергій Князєв заявив, що йде у відставку з посади голови Національної поліції. Він був на цьому посту близько 1,5 років.

"Глава Нацполіції - це не політична посада. Я дуже люблю свою роботу, я прийняв рішення подати у відставку. Я тільки що передав міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади", - заявив Князєв.

Зазначимо, що Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками митної служби при затриманні колишньої дружини екс-начальника Національної поліції Сергія Князєва.