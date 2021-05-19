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Уряд призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування

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Середа 19 травня 2021 14:52
Уряд призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування Фото: глава ДІАМ Семен Кривонос (facebook/Семен Кривонос)
Автор: РБК-Україна

Головою Державної інспекції архітектури та містобудування (ДАІМ) призначили Семена Кривоноса. Рішення затвердили 19 травня під час засідання Кабміну.

Про це повідомили у прес-службі Мінрегіону.

Кривонос був визначений переможцем конкурсу на посаду голови ДІАМ рішенням уряду від 28 квітня 2021 року.

"Утворена Державна інспекція архітектури та містобудування України - єдиний центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду", - наголошують у міністерстві.

Виконання повноважень ДІАМ у повному обсязі може здійснюватися після того, як на роботу буде прийнято 30% співробітників (гранична затверджена чисельність – 660 осіб).

Нагадаємо, 13 березня 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2021-го було презентовано концепцію документу. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов анонсував, що законопроект про ліквідацію ДАБІ зареєструють у ВР у травні.

РБК-Україна писало, що у травні у Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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