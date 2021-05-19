Уряд призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування
Головою Державної інспекції архітектури та містобудування (ДАІМ) призначили Семена Кривоноса. Рішення затвердили 19 травня під час засідання Кабміну.
Кривонос був визначений переможцем конкурсу на посаду голови ДІАМ рішенням уряду від 28 квітня 2021 року.
"Утворена Державна інспекція архітектури та містобудування України - єдиний центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду", - наголошують у міністерстві.
Виконання повноважень ДІАМ у повному обсязі може здійснюватися після того, як на роботу буде прийнято 30% співробітників (гранична затверджена чисельність – 660 осіб).
Нагадаємо, 13 березня 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Нагадаємо, наприкінці квітня 2021-го було презентовано концепцію документу. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов анонсував, що законопроект про ліквідацію ДАБІ зареєструють у ВР у травні.
РБК-Україна писало, що у травні у Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.