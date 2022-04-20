Кабмін направив у Раду законопроєкт про співпрацю України з судом у Гаазі

Кабінет Міністрів України затвердив і направив до Верховної Ради законопроєкт про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. Прийняття документа дозволить ефективніше залучати російських військових до відповідальності за скоєні злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кабміну.
Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що законопроєкт регулює співпрацю з судом у Гаазі. Крім того, документ дозволить ефективніше притягувати до відповідальності військовослужбовців Росії за скоєні в Україні військові злочини.
"Щоб всі вони рано чи пізно закінчили свою кар'єру в Гаазі",- підкреслив Малюська.
Нагадаємо, раніше Малюська повідомив, що через військові злочини Росії до Гааги звернулися вже 42 країни.
Зазначимо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан приїхав у Бучу Київської області, щоб особисто побачити наслідки російської окупації.
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