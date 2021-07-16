Кабмін має намір перенести два робочі дні у 2022 році

Кабінет міністрів підготував проект розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році". На 8 березня та День Конституції буде по чотири вихідні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документу, розміщений на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Документом пропонується для святкування у 2022 році 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Таким чином по чотири вихідні поспіль буде з 5 по 8 березня, та з 25 до 28 червня.

Згідно з документом, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначає Національний банк України.