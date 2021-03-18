Кабмін можуть позбавити права призначати главу НАЗК

Цей закон пропонує НАЗК надати повноваження органу державної влади зі спеціальним статусом, зробити його підпорядкованим та підзвітним народу України.

"З огляду на те, що представниками інтересів народу України є народні депутати, проектом пропонується надати Верховній раді після проведення відкритого конкурсу повноваження з призначення та звільнення голови НАЗК", - сказано у повідомленні.

Крім того, ВР пропонують уповноважити на формування половини складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду глави НАЗК.

Раді хочуть також дозволити проводити конкурсу для створення Громадської ради.

Закон пропонує встановити інструменти парламентського контролю за діяльністю НАЗК.