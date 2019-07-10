Кабмін ініціює моніторинг наркотичної та алкогольної ситуації в Україні

Кабінет міністрів України схвалив постанову про проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання 10 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Також Кабмін затвердив порядок проведення цього моніторингу.

"Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров'я стосовно запровадження моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні. Затвердити Порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні", - сказано у тексті документу.

Планується, що моніторинг буде здійснювати Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ за показниками, визначеними Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності, Комісією з наркотичних засобів при ООН, Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками.

Після проведення моніторингу буде складено Національний звіт щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, який буде розміщений у вільному доступі на офіційному веб-сайті МОЗ.

Нагадаємо, рівень споживання алкоголю у світі зріс з 1990 по 2017 рік, про що свідчить дослідження, опубліковане у британському медичному журналі The Lancet. Так, у 2017 році найменше алкоголю вживали на Близькому Сході, а найбільше - в Центральній та Східній Європі.

Як писало РБК-Україна, у 2008 році українська та ізраїльська молодь посіли перше та друге місця у світі в рейтингу споживання алкоголю серед дітей і молоді.