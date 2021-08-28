Кабмін хоче контролювати витрати людей, щоб вони не контролювали їхні доходи, - Палатний

За його словами, влада прийшла на ліберальних гаслах стимулювання вільного розвитку підприємництва та зменшення регуляторного тиску держави. Натомість все робить навпаки: посилює податковий тиск на бізнес та ще більше заганяє його в "тінь".

Зокрема, Міністерство фінансів готує законопроєкт про непряме визначення доходів українців, перед тим було ухвалено закон про "нульове" декларування. А зараз під виглядом боротьби з олігархами влада протягує законопроект №5600, який, за словами Палатного, фактично вбиває середній клас.

При цьому реформа податкової міліції та створення сервісноорієнтованого Бюро економічної безпеки фактично провалені, наголошує він.

"Запровадження методів непрямого контролю доходів українців за нинішніх умов призведе лише до збільшення тиску з боку держави на громадян та до пошуку нових методів ухилення від податків з боку підприємців", - попереджає Палатний.

В "УДАРі Віталія Кличка" вважають, що головною функцією держави є створення умов, за яких людина може себе вільно реалізовувати.

"Ми завжди виступали за детінізацію економіки та чесну сплату податків всіма. Але держава, по-перше, має створити чіткі та прозорі "правила гри”, що уможливить чесне ведення бізнесу та сплату податків. А по-друге, створити сприятливі умови для ведення бізнесу, зменшивши податковий тягар на нього", - підкреслює Артур Палатний.

Голова виконкому "УДАРу" висловив упевненість у тому, що, замість рахувати витрати кожного українця, уряду варто почистити податкову від корупціонерів та знизити тягар на бізнес.

”Головним двигуном економічного розвитку країни має стати малий та середній бізнес, який слід вивільнити з-під надмірного податкового пресу та регуляторного втручання. Для цього потрібно: максимально спрощувати систему оподаткування, впроваджувати систему "єдиного вікна" у всіх типах відносин між владою та бізнесом, щоб мінімізувати можливості для корупції та зменшити витрати підприємців. Повністю "перезавантажити" податкову службу - набрати нових службовців за критеріями професійної та морально-етичної відповідності, переорієнтувати державні фіскальні органи - з наголосом на профілактичні заходи щодо дотримання законності. Ці заходи мають супроводжуватися реформою судової та правоохоронної системи", - вважає Артур Палатний.

Він підкреслює: тільки після реалізації цих заходів можна переходити до другого етапу - запроваджувати методи непрямого контролю доходів. А за нинішніх умов це призведе лише до збільшення тиску з боку держави та появи нових схем для ухилення від податків з боку підприємців.

Як повідомлялося раніше, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про те, що в уряді розробляється законопроект про непрямі методи визначення доходів громадян України. Цей документ має бути поданий у Верховну раду вже цього року.