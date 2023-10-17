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Кабмин дополнил основания для увольнения чиновников

Украина, Вторник 17 октября 2023 08:59
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Кабмин дополнил основания для увольнения чиновников Фото: Чиновников-пенсионеров будут увольнять по состоянию здоровья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров разрешил увольнять государственных служащих по состоянию здоровья, если они имеют право на досрочную пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 октября 2023 года №1085.

Постановлением дополнен порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту.

Теперь основанием для увольнения будет "медицинское заключение о невозможности выполнения государственным служащим служебных обязанностей по состоянию здоровья".

Зарплаты чиновникам

Напомним, с 2024 года зарплаты государственным служащим в Украине будут начисляться по новому принципу. Минфином и правительством принято решение о введении новой системы должностных окладов в органах государственной власти.

В бюджете-2024 заложены расходы на введение новой модели оплаты труда государственных служащих. Новая система создана на основе грейдов, минимальный размер которого будет установлен на уровне минимальной заработной платы (6700 гривен).

Зарплата госслужащих будет зависеть от должностного оклада, а не премий, как это предусмотрено сейчас.

Напомним, по состоянию 1 июля 2023 года в 107 органах государственной власти фактически работало. 173,1 тысяч человек. В течение первого полугодия численность работников сократилась на 2,7 тысяч человек.

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