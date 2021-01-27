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Уряд доповнив постанову про встановлення граничної ціни на газ для населення

Автор: Олександр Білоус

Ціна на рівні 6,99 гривень буде діяти як для кінцевих споживачів, так для ОСББ

Кабінет міністрів доповнив постанову про встановлення граничної ціни для на газ для населення з 1 лютого до 31 березня. Максимальна ціна також буде діяти для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

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Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 27 січня, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

"Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та/або об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та постачальниками, у тому числі постачальником "останньої надії", на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи)", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів ухвалив постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ в лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

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