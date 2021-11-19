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Уряд має захистити металургійну галузь і заборонити експорт брухту, - нардеп

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 14:38
Уряд має захистити металургійну галузь і заборонити експорт брухту, - нардеп Фото: народний депутат Дмитро Кисилевський (facebook.com/dmitriy.kisilevskiy.1)
Автор: Наталія Гурковська

Масовий вивіз металобрухту з України має викликати занепокоєння уряду, адже одна з ключових галузей економіки втрачає сировину і буде знищена, якщо не заборонити експорт брухту негайно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного з фракції "Слуга народу" Дмитра Кисилевського.

"Ця ситуація, по-перше, мала би дуже сильно турбувати уряд, тому що українська металургія - це дуже значна частина української економіки, це 10-12% ВВП, і такою галуззю ризикувати, мабуть, не варто. Тут 200 тисяч робочих місць, цим точно не треба ризикувати", - сказав Кисилевський.

За його словами, Росія нині також розглядає можливість щодо підвищення експортного мита на брухт до 100 доларів, що створить ще більший ажіотаж довкола брухту на світовому ринку, і його обсяги вивезення з України зростуть. Тож, на думку депутата, український уряд має негайно заборонити експорт брухту, щоб захистити металургійну галузь, для якої брухт є необхідною сировиною.

"Уряд бездіяльний у цьому питанні. Вони роблять якесь повідомлення про те, що розглядається у них урядовий законопроєкт, обговорюється якась урядова постанова про заборону експорту металобрухту… Але все це залишилося словами. Жодного рішення уряд не ухвалив", - повідомив Кисилевський.

Депутат не виключив, що у разі нездатності уряду ухвалити рішення на захист металургів, необхідно буде приймати рішення про заборону експорту брухту у парламенті.

"Це довше. Але якщо уряд не може нічого заподіяти в цій ситуації - мабуть, треба буде законодавчо це питання вирішувати", - пояснив Кисилевський.

Як відомо, представники металургійних підприємств звернулися з відкритим листом до президента Володимира Зеленського і закликали його врятувати металургійну галузь України, яка потерпає від дефіциту сировини. Адже, якщо підприємства залишаться без брухту, доведеться скорочувати виробництво і звільняти персонал.

Раніше народний депутат Муса Магомедов заявив, що, якщо не ввести заборону на експорт металобрухту, на Україну очікує масштабна криза в металургії, що негативно позначиться на бюджеті, який недоотримає 1,5 млрд доларів.

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