Уряд має вжити антикризових заходів, щоб не допустити дефіциту дизпалива, - Палатний

Влада має негайно вжити заходів, щоб ліквідувати дефіцит дизельного пального і не допустити нової хвилі енергетичної кризи. Перелік необхідних заходів міститься в економічному плані дій "УДАРу Віталія Кличка".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артура Палатного у Facebook.
"Через залежність від Росії та Білорусі і відсутність диверсифікації поставок дизпалива під загрозою - не лише початок весняних польових робіт і залізничні перевезення, але й обороноздатність України. Влада має негайно вжити заходів, щоб ліквідувати дефіцит стратегічно важливого пального і не допустити чергової хвилі енергетичної кризи", - заявив Палатний.
Він нагадав, що дизельне пальне використовують у великій кількості Збройні Сили України, "Укрзалізниця", сільгоспвиробники та інші галузі.
"Під час загострення ситуації на кордонах з Росією безперебійне постачання пального для ЗСУ - питання національної безпеки. Тож, без перебільшення, це стратегічно важливий продукт для України. І одна з дуже вразливих больових точок для України", - зазначив Артур Палатний.
Він підкреслив, що "УДАР Віталія Кличка" розробив економічний плані дій "Захист. Безпека. Розвиток", в якому сформулював першочергові кроки.
"Потрібно терміново створити запас дизеля на 45 днів. А резерв пального у Держрезерві має бути такого обсягу, щоб компенсувати можливі дефіцити пального мінімум 2 місяці. Також потрібно негайно диверсифікувати імпорт палива, провести закупівлі додаткових об’ємів у західних держав. У найкоротші терміни треба відновити роботу українських нафтопереробних заводів - Одеського, Дрогобицького та Надвірнянського НПЗ, які зараз знаходяться у власності держави і не працюють", - наголосив Палатний.
Як повідомлялося, 4 лютого відбувся XXV з’їзд політичної партії "УДАР Віталія Кличка". Під час з’їзду було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером "УДАРу" Віталієм Кличком. Також під час з’їзду було ухвалено звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи і підтримки України у боротьбі з російською агресією.
Також на XXV з’їзді "УДАРу" команда презентувала економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток", який запропонувала вже сьогодні використовувати всім, від чиїх рішень залежить стан економіки України.