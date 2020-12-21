Кабмін має пояснити громадянам усі вигоди від перегляду тарифів на струм, - експерт

Кабінет міністрів впритул наблизився до першого етапу ліквідації перехресного субсидіювання на ринку електричної енергії і повинен чітко пояснити громадянам всі вигоди, які вони отримають від такого рішення.

Про це заявив колишній міністр енергетики Іван Плачков на своїй сторінці в Facebook.

"Пропоную державним органам завчасно оприлюднити ґрунтовні відповіді на наступні питання та надати обґрунтування: якими є причини зростання тарифів, та якими можуть бути наслідки, якщо залишити тарифи незмінними? Які вигоди громадянам України принесе рішення щодо збільшення рівня тарифів?" - повідомив Плачков.

За його словами, з огляду на ситуацію на енергоринку, підняття тарифів невідворотне.

"Про невідворотність зростання цін вже говорять не тільки в енергетичних колах - інформація вже проривається зовні. Один з багатьох існуючих варіантів - на першому етапі скасовувати для побутових споживачів пільговий тариф 0,90 грн/кВт.год. Тоді для всіх буде один тариф - 1,68 грн/кВт.год", - зазначив Плачков.

Екс-міністр переконаний, що, на перший погляд, непопулярне рішення про підвищення тарифу може зустріти порозуміння з боку громадян, якщо влада зможе правильно пояснити переваги такого рішення.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони складають 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.