Кабмин дает аграриям полгода на расчеты по контрактам из-за блокирования портов

Что изменится для экспортеров

Кабинет Министров принял решение изменить правила предельных сроков расчетов для ряда ключевых аграрных товаров.

Новые нормы будут распространяться на экспорт пшеницы, кукурузы, сои, семян подсолнечника, подсолнечного масла и жмыха.

Согласно решению, Министерство экономики получило право продлевать установленные сроки по обращению экспортеров максимум на 180 дней.

"Это даст производителям и экспортерам больше времени для выполнения контрактов в условиях усложненной логистики, поможет сохранить экспорт и валютные поступления для государства и обеспечить ресурс для будущей посевной", - подчеркнул глава правительства.

Почему понадобились изменения

Указанный шаг стал вынужденной мерой в ответ на систематический российский террор в Черноморском регионе.

"Вражеские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру заставили наших экспортеров переориентировать маршруты. Это усложнило логистику и увеличило сроки доставки продукции", - пояснил Корецкий.