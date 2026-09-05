Кабмин дает аграриям полгода на расчеты по контрактам из-за блокирования портов

Кабмин смягчил условия для аграриев и продлил предельные сроки расчетов по экспортным контрактам. Теперь предприниматели смогут получить дополнительное время для выполнения своих обязательств.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Кабинет Министров принял решение изменить правила предельных сроков расчетов для ряда ключевых аграрных товаров.
Новые нормы будут распространяться на экспорт пшеницы, кукурузы, сои, семян подсолнечника, подсолнечного масла и жмыха.
Согласно решению, Министерство экономики получило право продлевать установленные сроки по обращению экспортеров максимум на 180 дней.
"Это даст производителям и экспортерам больше времени для выполнения контрактов в условиях усложненной логистики, поможет сохранить экспорт и валютные поступления для государства и обеспечить ресурс для будущей посевной", - подчеркнул глава правительства.
Указанный шаг стал вынужденной мерой в ответ на систематический российский террор в Черноморском регионе.
"Вражеские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру заставили наших экспортеров переориентировать маршруты. Это усложнило логистику и увеличило сроки доставки продукции", - пояснил Корецкий.
Напомним, что из-за нехватки мест для хранения зерна и дефицита оборотных средств у фермеров Украина рискует сократить посевные площади под будущий урожай на 5-7 миллионов гектаров.
В то же время, эскалация войны и риски для блокирования черноморских портов снова заставляют мировой рынок готовиться к дефициту.
Из-за угроз судоходства в Черном море цена на пшеницу в мире выросла до трехлетнего максимума.