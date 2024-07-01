Кабмин ждут перестановки. Рада перенесла заседание на неделю из-за кадровых вопросов

Перестановки в Кабмине

Напомним, в июне источники РБК-Украина сообщали, что в Кабинете министров может пройти ряд назначений, в том числе на должности министров инфраструктуры и региональной политики.

Так, пост главы воссозданного Министерства региональной политики может занять замглавы Офиса президента Алексей Кулеба.

В свою очередь, на его место могут назначить нынешнего главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту. Вполне возможно, что в дополнение к министерскому портфелю, Кулеба получит и статус вице-премьера.

На должность главы Министерства инфраструктуры собеседники РБК-Украина называют фаворитом председателя правления "Нефтегаза Украины" Алексея Чернышева, который, очевидно, также станет вице-премьером.

Недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что ВР уже на ближайших заседаниях рассмотрит кадровые вопросы относительно Кабинета министров.

"Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача - заполнить правительство. Правительство должно профессионально и профессионально работать, должны быть люди, отвечающие за свои сферы", – сказал он.

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