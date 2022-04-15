Кабельні мережі Угорщини розпочали трансляцію українських телеканалів

Кабельні оператори Угорщини почали трансляцію українських телеканалів. Глядачам країни доступні "Україна 24"," 1+1", які беруть участь у цілодобовому телемарафоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Угорщині .

Відзначається, що появи українських телеканалів в кабельних мережах Угорщини вдалося домогтися завдяки спільним зусиллям Міністерства культури та інформаційної політики України, посольства та угорської асоціації комунікацій. В результаті досягнутої угоди були створені умови для угорських операторів.

Зокрема, провайдер кабельного телебачення Telecom в Будапешті вже транслює телеканали" Україна 24 "і" 1+1", які беруть участь у загальнонаціональному телемарафоні України.

За даними Угорської асоціації комунікацій, з кінця березня всі мовники та провайдери кабельних мереж країни отримали необхідні технічні параметри та юридичні умови для трансляції українських телеканалів.